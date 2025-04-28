Леброн Джеймс снова достиг уникального результата в плей-офф НБА, недостижимого для других

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 113:116 (1-3).

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 46 минут, набрав суммарно 27 очков (5 из 9 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые; 15 из 18 — штрафные), 12 подборов и восемь результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-4».

Как отмечает статистический портал Polymarket Hoops в своей социальной сети, Джеймс набрал 20 очков за половину матча, реализовав всего пять бросков с игры. Это лишь второй подобный случай в карьере 40-летнего ветерана. Примечательно, что ни один игрок в истории плей-офф не достигал такого показателя даже единожды.

Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч на тренировке: