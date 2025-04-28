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Леброн Джеймс снова достиг уникального результата в плей-офф НБА, недостижимого для других

Леброн Джеймс снова достиг уникального результата в плей-офф НБА, недостижимого для других
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 113:116 (1-3).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Рид - 12, Дивинченцо - 8, Александер-Уолкер - 5, Гобер - 5, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 27, Хатимура - 23, Ривз - 17, Финни-Смит - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 46 минут, набрав суммарно 27 очков (5 из 9 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые; 15 из 18 — штрафные), 12 подборов и восемь результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-4».

Как отмечает статистический портал Polymarket Hoops в своей социальной сети, Джеймс набрал 20 очков за половину матча, реализовав всего пять бросков с игры. Это лишь второй подобный случай в карьере 40-летнего ветерана. Примечательно, что ни один игрок в истории плей-офф не достигал такого показателя даже единожды.

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