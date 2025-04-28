Результаты игрового дня НБА 28 апреля
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В ночь с 27 на 28 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи первого раунда плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.
Результаты игрового дня НБА в ночь с 27 на 28 апреля:
«Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» — 93:94 (1-3 в серии);
«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 116:113 (3-1);
«Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс» — 98:107 (1-3);
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 103:129 (1-3).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
93 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Харрис - 18, Хардуэй-младший - 14, Бисли - 13, Томпсон - 8, Дюрен - 6, Шрёдер - 6, Рид - 2, Холланд - 1, Фонтеккио, Сассер, Стюарт, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 27, Харт - 14, Ануноби - 8, Бриджес - 8, Макбрайд - 5, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Робинсон, Шамет, Хукпорти
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Рид - 12, Дивинченцо - 8, Александер-Уолкер - 5, Гобер - 5, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 27, Хатимура - 23, Ривз - 17, Финни-Смит - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
98 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Банкеро - 31, Вагнер - 24, Джозеф - 12, Блэк - 10, Картер - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Айзек - 4, Хьюстан, Ховард, Харрис, Да Силва, Битадзе, Энтони
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Браун - 21, Порзингис - 19, Уайт - 18, Хозер - 6, Хорфорд - 6, Притчард, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Корнет, Шейерман, Кета
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
103 : 129
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Портер - 23, Портис - 14, Грин - 9, Симс - 6, Трент-мл. - 6, Лопес - 6, Роллинз - 5, Кузма - 3, Коннотон - 3, Лиллард, Ливингстон, Принс, Джексон
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Нембард - 20, Халибёртон - 17, Макконнелл - 15, Несмит - 14, Топпин - 13, Уокер - 12, Сиакам - 12, Шиппард - 3, Брайант, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
Напомним, победителем регулярного чемпионата Западной конференции стала «Оклахома-Сити Тандер». На Востоке первое место занял «Кливленд Кавальерс».
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