Результаты игрового дня НБА 28 апреля

В ночь с 27 на 28 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи первого раунда плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Результаты игрового дня НБА в ночь с 27 на 28 апреля:

«Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» — 93:94 (1-3 в серии);

«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 116:113 (3-1);

«Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс» — 98:107 (1-3);

«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 103:129 (1-3).

Напомним, победителем регулярного чемпионата Западной конференции стала «Оклахома-Сити Тандер». На Востоке первое место занял «Кливленд Кавальерс».

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