Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, в Единой лиге ВТБ состоятся матчи серии плей-офф. В рамках 1/4 финала соревнований запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 28 апреля:

18:00 мск — «Автодор» — УНИКС (0-2 в серии).

20:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА (0-2).

Четвертьфинальные серии будут продолжаться до трёх побед одной из команд. Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял вторую позицию (37 побед — семь поражений). Топ-3 замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевали армейцы.

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