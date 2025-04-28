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Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги 28 апреля

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги 28 апреля
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Сегодня, 28 апреля, в Единой лиге ВТБ состоятся матчи серии плей-офф. В рамках 1/4 финала соревнований запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Турнарная таблица

Расписание четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 28 апреля:

18:00 мск — «Автодор» — УНИКС (0-2 в серии).
20:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА (0-2).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2025, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Четвертьфинальные серии будут продолжаться до трёх побед одной из команд. Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял вторую позицию (37 побед — семь поражений). Топ-3 замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевали армейцы.

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