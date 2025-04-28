Названы шансы «Лейкерс» пройти «Миннесоту» после 1-3 в серии в плей-офф НБА

Статистический портал Polymarket Hoops оценил шансы «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграть серию первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз».

Напомним, после четырёх матчей счёт в серии 3-1 в пользу «Миннесоты». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Как отмечает Polymarket, шансы калифорнийского клуба пробиться в следующий раунд сейчас оцениваются в 19%.

Пятый матч серии состоится 1 мая в Лос-Анджелесе. Начало игры запланировано на 5:00 мск. Отметим, что лидеры «озёрников» Леброн Джеймс и Лука Дончич в первых трёх матчах с «Миннесотой» в среднем набирали 57 очков (реализуя 5,8 броска из-за дуги), 16,5 подбора, 10,5 передачи.

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