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Яннис Адетокунбо стал автором уникального достижения в плей-офф НБА

Яннис Адетокунбо стал автором уникального достижения в плей-офф НБА
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в четырёх матчах серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» в среднем за игру набирал 33,8 очка, 14,3 подбора, пять результативных передач при показателе TS в 66% (TS% – true shooting percentage – метрика, при подсчёте которой учитываются броски с игры и штрафные). Как информирует статистический портал Polymarket Hoops, Адетокунбо стал первым игроком в истории НБА, который начал плей-офф со средним показателем 30/10/5 при TS в 65%.

Напомним, после четырёх матчей счёт в серии 3-1 в пользу «Индианы». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Пятая игра состоится 30 апреля в Индианаполисе. Начало – в 1:00 мск.

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