Сын чемпиона НБА пояснил, зачем ему было важно набрать 30 очков в плей-офф при поражении

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Скотти Пиппен-младший высказался о своей мотивации. В четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Оклахома-Сити Тандер» Пиппен-младший набрал 30 очков, к которым добавил 11 поборов и четыре передачи. Сама встреча закончилась победой «Оклахомы» со счётом 117:1154 (4-0 в серии).

«Это очень важно. Такое чувство, что я работал над этим всю свою жизнь. Пытаюсь извлечь из этого максимум пользы. В прошлом году я выступал в G-лиге, так что это действительно мой первый полноценный сезон в НБА. Это определенно сбывшаяся мечта, и многое ещё впереди», — приводит слова Пиппена-младшего NBA Analysis Network.

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