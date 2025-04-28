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Сын чемпиона НБА пояснил, зачем ему было важно набрать 30 очков в плей-офф при поражении

Сын чемпиона НБА пояснил, зачем ему было важно набрать 30 очков в плей-офф при поражении
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Скотти Пиппен-младший высказался о своей мотивации. В четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Оклахома-Сити Тандер» Пиппен-младший набрал 30 очков, к которым добавил 11 поборов и четыре передачи. Сама встреча закончилась победой «Оклахомы» со счётом 117:1154 (4-0 в серии).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 30, Альдама - 23, Бейн - 23, Джексон - 12, Уильямс Мл. - 11, Иди - 8, Кеннард - 4, Кончар - 4, Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 23, Холмгрен - 11, Джо - 11, Хартенштайн - 11, Уиггинс - 9, Карузо - 6, Дорт - 4, Уоллес - 4, Джонс, Уильямс, Митчелл, Уильямс

«Это очень важно. Такое чувство, что я работал над этим всю свою жизнь. Пытаюсь извлечь из этого максимум пользы. В прошлом году я выступал в G-лиге, так что это действительно мой первый полноценный сезон в НБА. Это определенно сбывшаяся мечта, и многое ещё впереди», — приводит слова Пиппена-младшего NBA Analysis Network.

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