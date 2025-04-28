Леброн высказался о своём фоле в концовке проигранного матча плей-офф НБА с «Миннесотой»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал фол, который судьи зафиксировали у него за 10 секунд до конца четвёртой четверти четвёртого матча первого раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (113:116, 1-3 в серии).

После просмотра видеоповтора было установлено, что Джеймс сфолил на лидере соперников Энтони Эдвардсе, после чего тот реализовал два штрафных броска, установив окончательный счёт матча.

«Такое происходит постоянно. Они говорят, что рука — часть мяча. Его рука была на мяче. Я коснулся её, выбив мяч. Видел такое не раз, но что есть, то я есть», — сказал Леброн во время общения со СМИ.

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