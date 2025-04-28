Леброн высказался о своём фоле в концовке проигранного матча плей-офф НБА с «Миннесотой»
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал фол, который судьи зафиксировали у него за 10 секунд до конца четвёртой четверти четвёртого матча первого раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (113:116, 1-3 в серии).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Рид - 12, Дивинченцо - 8, Александер-Уолкер - 5, Гобер - 5, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 27, Хатимура - 23, Ривз - 17, Финни-Смит - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
После просмотра видеоповтора было установлено, что Джеймс сфолил на лидере соперников Энтони Эдвардсе, после чего тот реализовал два штрафных броска, установив окончательный счёт матча.
«Такое происходит постоянно. Они говорят, что рука — часть мяча. Его рука была на мяче. Я коснулся её, выбив мяч. Видел такое не раз, но что есть, то я есть», — сказал Леброн во время общения со СМИ.
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