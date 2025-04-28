Портал представил жёсткий диалог Леброна и Гобера после удара локтем от француза

Портал Hater Report представил подробности диалога между лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и центровом «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобером.
Напомним, на последней минуте третьей четверти, когда атакующий защитни «Миннесоты» Энтони Эдвардс пробивал штрафной, Леброн, борясь за подбор с Гобером, оттолкнул его плечом, после чего француз нанёс форварду «Лейкерс» удар локтем в голову. После этого Леброн стал бурно выражать недовольство.
Леброн — судье: удалите его! Он только что заехал мне локтем по голове.
Гобер: заткнись, засранец.
Леброн: я выбью из тебя всю дурь!
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