«Больно наблюдать за этим». Халибёртон высказался о травме Лилларда в матче плей-офф НБА

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» прокомментировал травму разыгрывающего «Милуоки» Дэмьена Лилларда.

«Я хочу выразить свои мысли и молитвы в адрес Дэйма. То, что вы видите между нами, — это соперничество, и больно наблюдать за этим, особенно когда речь о человеке, прошедшем через столько испытаний и выкладывающемся на все сто, чтобы выходить на площадку и играть… Моя любовь и уважение к этому парню давно известны», — сказал Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что игра закончилась со счётом 129:103 в пользу «Индианы», которая улучшила для себя счёт в серии — 3-1. Напомним, Лиллард получил травму в середине первой четверти встречи.