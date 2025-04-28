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«Больно наблюдать за этим». Халибёртон высказался о травме Лилларда в матче плей-офф НБА

«Больно наблюдать за этим». Халибёртон высказался о травме Лилларда в матче плей-офф НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» прокомментировал травму разыгрывающего «Милуоки» Дэмьена Лилларда.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
103 : 129
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Портер - 23, Портис - 14, Грин - 9, Симс - 6, Трент-мл. - 6, Лопес - 6, Роллинз - 5, Кузма - 3, Коннотон - 3, Лиллард, Ливингстон, Принс, Джексон
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Нембард - 20, Халибёртон - 17, Макконнелл - 15, Несмит - 14, Топпин - 13, Уокер - 12, Сиакам - 12, Шиппард - 3, Брайант, Фёрфи, Брэдли, Джонсон

«Я хочу выразить свои мысли и молитвы в адрес Дэйма. То, что вы видите между нами, — это соперничество, и больно наблюдать за этим, особенно когда речь о человеке, прошедшем через столько испытаний и выкладывающемся на все сто, чтобы выходить на площадку и играть… Моя любовь и уважение к этому парню давно известны», — сказал Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что игра закончилась со счётом 129:103 в пользу «Индианы», которая улучшила для себя счёт в серии — 3-1. Напомним, Лиллард получил травму в середине первой четверти встречи.

Травма Лилларда:
Видео
«Потенциально серьёзная травма». Лиллард не смог доиграть матч плей-офф с «Индианой»
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