«Не может быть!» Леброна высмеяли после поражения в матче плей-офф, упомянув про Джордана

Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс раскритиковал лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его выступления в четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (111:116, 1-3 в серии).

«Этого просто не может быть! «Лейкерс» упустили 10-очковое преимущество в четвёртой четверти, пока Леброн не набрал ни очка, а Остин Ривз не сумел сравнять счёт на последней секунде — его трёхочковый из угла ударился о дальнюю дужку кольца. И да, не забывайте: Майкл Джордан когда-то выигрывал награду лучшего защитника года!» — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

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