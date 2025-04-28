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«Не может быть!» Леброна высмеяли после поражения в матче плей-офф, упомянув про Джордана

«Не может быть!» Леброна высмеяли после поражения в матче плей-офф, упомянув про Джордана
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Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс раскритиковал лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его выступления в четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (111:116, 1-3 в серии).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Рид - 12, Дивинченцо - 8, Александер-Уолкер - 5, Гобер - 5, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 27, Хатимура - 23, Ривз - 17, Финни-Смит - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис

«Этого просто не может быть! «Лейкерс» упустили 10-очковое преимущество в четвёртой четверти, пока Леброн не набрал ни очка, а Остин Ривз не сумел сравнять счёт на последней секунде — его трёхочковый из угла ударился о дальнюю дужку кольца. И да, не забывайте: Майкл Джордан когда-то выигрывал награду лучшего защитника года!» — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

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