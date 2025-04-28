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Судьи признали ошибку в моменте матча плей-офф НБА, который мог стать ключевым

Судьи признали ошибку в моменте матча плей-офф НБА, который мог стать ключевым
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Судейская бригада, работавшая на четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс» (93:94, 1-3 в серии), признала ошибку.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
93 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Харрис - 18, Хардуэй-младший - 14, Бисли - 13, Томпсон - 8, Дюрен - 6, Шрёдер - 6, Рид - 2, Холланд - 1, Фонтеккио, Сассер, Стюарт, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Таунс - 27, Харт - 14, Ануноби - 8, Бриджес - 8, Макбрайд - 5, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Робинсон, Шамет, Хукпорти

Напомним, атакующий защитник «Детройта» Тим Хардуэй-младший в последней атаке мог принесли своей команде победу, но не реализовал трёхочковый бросок. После матча судьи признали, что игрок «Нью-Йорка» Джош Харт нарушил правила на Тиме. Таким образом, если бы судьи зафиксировали фол, баскетболист «Детройта» получил бы право на штрафные броски.

«Во время матча было решено, что Джош Харт сыграл в рамках правил. В результате послематчевого повтора мы заметили, что со стороны Харта был контакт с телом Хардуэя-младшего, из-за чего следовало объявить фол», — говорится в сообщении судейской бригады.

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