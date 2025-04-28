Судьи признали ошибку в моменте матча плей-офф НБА, который мог стать ключевым

Судейская бригада, работавшая на четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс» (93:94, 1-3 в серии), признала ошибку.

Напомним, атакующий защитник «Детройта» Тим Хардуэй-младший в последней атаке мог принесли своей команде победу, но не реализовал трёхочковый бросок. После матча судьи признали, что игрок «Нью-Йорка» Джош Харт нарушил правила на Тиме. Таким образом, если бы судьи зафиксировали фол, баскетболист «Детройта» получил бы право на штрафные броски.

«Во время матча было решено, что Джош Харт сыграл в рамках правил. В результате послематчевого повтора мы заметили, что со стороны Харта был контакт с телом Хардуэя-младшего, из-за чего следовало объявить фол», — говорится в сообщении судейской бригады.

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