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Владимир Гомельский назвал самого зрелищного игрока НБА, которого надо обменять

Владимир Гомельский назвал самого зрелищного игрока НБА, которого надо обменять
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Не лучше ли летом менеджменту обменять Моранта на игроков, которые добавят команде монолитности в защите?» — поинтересовались у Гомельского.

«Морант, я считаю, самый зрелищный игрок лиги. Однако у него часто случаются матчи, в которых он не замечает партнёров. Думаю, что вы правы, предлагая менеджменту «Гриззлиз», обменять Моранта», — ответил специалист.

Напомним, «Мемфис» закончил борьбу в серии плей-офф нынешнего сезона НБА. В четырёх матчах «Гриззлиз» уступили клубу «Оклахома-Сити Тандер». Морант сыграл в трёх матчах серии, где в среднем набирал 18,3 очка, делал два подбора и пять передач.

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Джа Морант разминается вместе со своей дочерью:

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