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Легенда «Лейкерс» высказался о Леброне после поражения клуба в четвёртой игре плей-офф НБА

Легенда «Лейкерс» высказался о Леброне после поражения клуба в четвёртой игре плей-офф НБА
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Рид - 12, Дивинченцо - 8, Александер-Уолкер - 5, Гобер - 5, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 27, Хатимура - 23, Ривз - 17, Финни-Смит - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис

Игра проходила в Миннеаполисе и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 116:113. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Миннесоты».

«Не знаю, было ли разумно выпускать Леброна и Луку на всю вторую половину матча, учитывая лишь один день отдыха между третьей и четвёртой игрой. Когда нам нужно было, чтобы Леброн взял игру в свои руки в четвёртой четверти, он не смог, не набрав ни одного очка», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Пятый матч серии состоится 1 мая в Лос-Анджелесе. Начало игры запланировано на 5:00 мск.

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