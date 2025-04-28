Перасович высказался о составе «Автодора» перед третьим матчем 1/4 финала плей-офф ЕЛ

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящем третьем матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Автодором». Игра состоится сегодня, 28 апреля, в Саратове. Её начало запланировано на 18:00 мск.

«Автодор» — действительно хорошая команда, в составе которой представлены шесть сильных легионеров и несколько талантливых россиян. В ростере соперника есть шесть игроков, набирающих более 10 очков за матч. Когда у оппонента так много баскетболистов, способных забивать, играть всегда непросто. В предстоящем матче УНИКС должен быть готов ко всему. Нам важно сохранять концентрацию и показать качественный баскетбол», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Ислам Махачев играет в баскетбол: