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Перасович высказался о составе «Автодора» перед третьим матчем 1/4 финала плей-офф ЕЛ

Перасович высказался о составе «Автодора» перед третьим матчем 1/4 финала плей-офф ЕЛ
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящем третьем матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Автодором». Игра состоится сегодня, 28 апреля, в Саратове. Её начало запланировано на 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2025, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Автодор» — действительно хорошая команда, в составе которой представлены шесть сильных легионеров и несколько талантливых россиян. В ростере соперника есть шесть игроков, набирающих более 10 очков за матч. Когда у оппонента так много баскетболистов, способных забивать, играть всегда непросто. В предстоящем матче УНИКС должен быть готов ко всему. Нам важно сохранять концентрацию и показать качественный баскетбол», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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