Леброн Джеймс вышел на третье место по числу дабл-даблов в плей-офф НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» набрал 27 очков и совершил 12 подборов, что стало его 144-м дабл-даблом в карьере в рамках плей-офф североамериканской лиги.

В серии плей-офф с «Миннесотой» Джеймс превзошёл Шакила О'Нила и занял третье место по количеству дабл-даблов в истории НБА в рамках постсезона. В настоящий момент Леброн уступает только Мэджику Джонсону (157) и Тиму Данкану (164).

Напомним, сам матч закончился победой «Миннесоты» со счётом 116:113. Счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, стал 3-1 в пользу «Тимбервулвз».

Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА: