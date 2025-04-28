Леброн Джеймс вышел на третье место по числу дабл-даблов в плей-офф НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» набрал 27 очков и совершил 12 подборов, что стало его 144-м дабл-даблом в карьере в рамках плей-офф североамериканской лиги.
В серии плей-офф с «Миннесотой» Джеймс превзошёл Шакила О'Нила и занял третье место по количеству дабл-даблов в истории НБА в рамках постсезона. В настоящий момент Леброн уступает только Мэджику Джонсону (157) и Тиму Данкану (164).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Рид - 12, Дивинченцо - 8, Александер-Уолкер - 5, Гобер - 5, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 27, Хатимура - 23, Ривз - 17, Финни-Смит - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Напомним, сам матч закончился победой «Миннесоты» со счётом 116:113. Счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, стал 3-1 в пользу «Тимбервулвз».
Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА:
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