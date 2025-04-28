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Перкинс назвал виновника поражения «Лейкерс» в четвёртом матче плей-офф НБА с «Миннесотой»

Перкинс назвал виновника поражения «Лейкерс» в четвёртом матче плей-офф НБА с «Миннесотой»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Рид - 12, Дивинченцо - 8, Александер-Уолкер - 5, Гобер - 5, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 27, Хатимура - 23, Ривз - 17, Финни-Смит - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис

Встреча состоялась в Миннеаполисе и завершилась в пользу хозяев паркета со счётом 116:113. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Миннесоты».

«Шансы «Лейкерс» победить в серии? Они не смогут. Всё кончено. Что касается поражения в четвёртой игре, то виновником я считаю Джей Джей Редика. Играть пятью баскетболистами в течение 24 минут подряд – неприемлемо, особенно когда в составе есть 40-летний Леброн Джеймс, который, похоже, проводит свой 100-й сезон. В четвёртой четверти было видно, что он устал. Лука тоже был измождён. Ты вдруг перестал доверять своей скамейке? Это абсолютно неприемлемо», — сказал Перкинс на канале NBA on ESPN в YouTube.

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