Перкинс назвал виновника поражения «Лейкерс» в четвёртом матче плей-офф НБА с «Миннесотой»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча состоялась в Миннеаполисе и завершилась в пользу хозяев паркета со счётом 116:113. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Миннесоты».

«Шансы «Лейкерс» победить в серии? Они не смогут. Всё кончено. Что касается поражения в четвёртой игре, то виновником я считаю Джей Джей Редика. Играть пятью баскетболистами в течение 24 минут подряд – неприемлемо, особенно когда в составе есть 40-летний Леброн Джеймс, который, похоже, проводит свой 100-й сезон. В четвёртой четверти было видно, что он устал. Лука тоже был измождён. Ты вдруг перестал доверять своей скамейке? Это абсолютно неприемлемо», — сказал Перкинс на канале NBA on ESPN в YouTube.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: