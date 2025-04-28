Скип Бэйлесс предположил, как закончится пятый матч серии плей-офф «Лейкерс» — «Миннесота»

Известный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс выразил уверенность, что «Лос-Анджелес Лейкерс» одержит победу в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Миннесота Тимбервулвз».

После четырёх игр счёт в серии 3-1 в пользу «Миннесоты». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Пятый матч состоится 1 мая в Лос-Анджелесе. Начало — в 5:00 мск.

«Тимбервулвз» будут рады вернуться в Лос-Анджелес. «Лейкерс» довольно легко выиграют пятую встречу. Вот тогда мы и посмотрим, захочет ли Энтони Эдвардс вернуться в Лос-Анджелес на игру номер семь», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч на тренировке: