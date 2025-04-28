Леброн Джеймс показывает неудачную серию побед в 13 последних играх плей-офф НБА

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс в последних 13 играх плей-офф североамериканской организации одержал лишь две победы.

Начиная с первого матча между «Лейкерс» и «Наггетс» в рамках финала на Западе, который состоялся 17 мая 2023 года, Джеймс потерпел в составе «озёрников» 11 поражений в рамках плей-офф.

Леброн вышел победителем лишь по итогам встречи с «Денвером» в прошлом году (28.04.2024) и с «Миннесотой Тимбервулвз» (23.04.2025).