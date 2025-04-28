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Назван показатель, по которому Леброн Джеймс лидирует в плей-офф НБА — 2025

Назван показатель, по которому Леброн Джеймс лидирует в плей-офф НБА — 2025
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40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», является лидером плей-офф сезона-2024/2025 по показателю stocks, в котором учитываются перехваты (steals) + блок-шоты (blocs).

В четырёх играх первого раунда с «Миннесотой Тимбервулвз» на счету Леброна суммарно 17 перехватов и блок-шотов. Второе место в этом рейтинге занимает звезда «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби — 15.

В последнем матче, завершимся поражением калифорнийцев со счётом 113:116, четырёхкратный чемпион совершил три перехвата и три блок-шота. На счету Джеймса также 27 очков, 12 подборов и восемь передач при трёх потерях. «Лейкерс» уступают в серии со счётом 1-3.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Рид - 12, Дивинченцо - 8, Александер-Уолкер - 5, Гобер - 5, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 27, Хатимура - 23, Ривз - 17, Финни-Смит - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
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