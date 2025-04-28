Назван показатель, по которому Леброн Джеймс лидирует в плей-офф НБА — 2025

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», является лидером плей-офф сезона-2024/2025 по показателю stocks, в котором учитываются перехваты (steals) + блок-шоты (blocs).

В четырёх играх первого раунда с «Миннесотой Тимбервулвз» на счету Леброна суммарно 17 перехватов и блок-шотов. Второе место в этом рейтинге занимает звезда «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби — 15.

В последнем матче, завершимся поражением калифорнийцев со счётом 113:116, четырёхкратный чемпион совершил три перехвата и три блок-шота. На счету Джеймса также 27 очков, 12 подборов и восемь передач при трёх потерях. «Лейкерс» уступают в серии со счётом 1-3.