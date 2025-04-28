Назван показатель, по которому Леброн Джеймс лидирует в плей-офф НБА — 2025
Поделиться
40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», является лидером плей-офф сезона-2024/2025 по показателю stocks, в котором учитываются перехваты (steals) + блок-шоты (blocs).
В четырёх играх первого раунда с «Миннесотой Тимбервулвз» на счету Леброна суммарно 17 перехватов и блок-шотов. Второе место в этом рейтинге занимает звезда «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби — 15.
В последнем матче, завершимся поражением калифорнийцев со счётом 113:116, четырёхкратный чемпион совершил три перехвата и три блок-шота. На счету Джеймса также 27 очков, 12 подборов и восемь передач при трёх потерях. «Лейкерс» уступают в серии со счётом 1-3.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Рид - 12, Дивинченцо - 8, Александер-Уолкер - 5, Гобер - 5, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 27, Хатимура - 23, Ривз - 17, Финни-Смит - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Комментарии
- 28 апреля 2025
-
18:14
-
17:55
-
17:32
-
17:00
-
16:52
-
16:06
-
15:44
-
15:02
-
14:45
-
14:06
-
13:46
-
12:56
-
12:21
-
12:17
-
12:02
-
11:25
-
10:47
-
10:22
-
09:30
-
09:20
-
09:01
-
08:52
-
08:44
-
08:30
-
07:07
-
06:43
-
06:24
-
06:04
-
05:33
-
05:23
-
05:02
-
04:40
-
01:38
-
00:34
-
00:28