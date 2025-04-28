«Это весёлый вызов. Впереди ещё четыре игры». Дончич — о счёте 1-3 в серии с «Миннесотой»

26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался о том, что в данный момент калифорнийский клуб уступает команде «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 1-3 в серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это весёлый вызов. Мы пока ничего не проиграли. Впереди ещё четыре встречи», — приводит слова Дончича аккаунт Lakers Daily в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Дончичу 26 лет. В рамках серии плей-офф НБА Лука принял участие в четырёх матчах. В среднем за встречу словенец набирает 30,8 очка, делает семь подборов, а также отдаёт пять результативных передач.