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«Это весёлый вызов. Впереди ещё четыре игры». Дончич — о счёте 1-3 в серии с «Миннесотой»

«Это весёлый вызов. Впереди ещё четыре игры». Дончич — о счёте 1-3 в серии с «Миннесотой»
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26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался о том, что в данный момент калифорнийский клуб уступает команде «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 1-3 в серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это весёлый вызов. Мы пока ничего не проиграли. Впереди ещё четыре встречи», — приводит слова Дончича аккаунт Lakers Daily в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Дончичу 26 лет. В рамках серии плей-офф НБА Лука принял участие в четырёх матчах. В среднем за встречу словенец набирает 30,8 очка, делает семь подборов, а также отдаёт пять результативных передач.

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