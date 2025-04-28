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Названы лидеры по количеству набранных очков в четвёртых четвертях плей-офф НБА — 2025

Названы лидеры по количеству набранных очков в четвёртых четвертях плей-офф НБА — 2025
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Стали известны игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые являются лидерами по количеству набранных очков в четвёртых четвертях плей-офф североамериканской лиги сезона-2024/2025.

Лидеры по количеству набранных очков в заключительных четвертях плей-офф 2025 года:

1. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс») — 53 очка.
2. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — 35.
3. Паоло Банкеро («Орландо Мэджик») — 33.
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 32.

«Никс» Брансона ведут в серии у «Детройт Пистонс» со счётом 3-1, «Клипперс» Леонарда и «Денвер Наггетс» установили равенство — 2-2, а «Мэджик» Банкеро проигрывают «Селтикс» Тейтума — 1-3.

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