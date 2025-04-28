Перкинс предположил, кто раньше выиграет титул в НБА – Дончич или Энтони Эдвардс

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высоко оценил потенциал 23-летнего атакующего защитника клуба «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

«Энтони Эдвардс станет чемпионом НБА раньше Луки Дончича. Энтони устроен иначе. Он лучше Дончича как универсальный баскетболист. Эдвардс входит в топ-5 лучших игроков лиги в данный момент», — сказал Перкинс в эфире передачи FirstTake на телеканале ESPN.

Ранее Перкинс назвал виновника поражения «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвёртом матче 1/8 плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».