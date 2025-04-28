Назван победитель номинации «Лучший перформанс» сезона-2024/2025 в Единой лиге

Пресс-служба российского баскетбольного первенства Единой лиги ВТБ объявила 30-летнего канадо-нигерийского защитника клуба «Автодор» победителем в номинации «Лучший перформанс» в сезоне-2024/2025. Это ежегодный приз, вручающийся с сезона-2017/2018 игроку, который показал впечатляющий результат в матче чемпионата.

Во встрече с «Астаной» 30 октября 2024 года защитник «Автодора» закончил матч с трипл-даблом на счету, который стал 10-м в истории Единой лиги, а также является первым и единственным с 2022 года. У Калеба по итогу игры — 19 очков, 15 передач и 10 подборов.

Калебу также принадлежит рекорд сезона по передачам за матч – 15, который он установил в этой встрече.

В данный момент «Автодор» проводит третий матч в 1/4 финала с УНИКСом.