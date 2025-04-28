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Назван победитель номинации «Лучший перформанс» сезона-2024/2025 в Единой лиге

Назван победитель номинации «Лучший перформанс» сезона-2024/2025 в Единой лиге
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Пресс-служба российского баскетбольного первенства Единой лиги ВТБ объявила 30-летнего канадо-нигерийского защитника клуба «Автодор» победителем в номинации «Лучший перформанс» в сезоне-2024/2025. Это ежегодный приз, вручающийся с сезона-2017/2018 игроку, который показал впечатляющий результат в матче чемпионата.

Во встрече с «Астаной» 30 октября 2024 года защитник «Автодора» закончил матч с трипл-даблом на счету, который стал 10-м в истории Единой лиги, а также является первым и единственным с 2022 года. У Калеба по итогу игры — 19 очков, 15 передач и 10 подборов.

Калебу также принадлежит рекорд сезона по передачам за матч – 15, который он установил в этой встрече.

В данный момент «Автодор» проводит третий матч в 1/4 финала с УНИКСом.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2025, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
59 : 95
УНИКС
Казань
Автодор: Джонс - 17, Агада - 10, Беслач - 9, Кроуфорд - 8, Петенев - 7, Халдеев - 4, Кантер - 2, Клименко - 1, Сычков - 1, Пранаускис, Наумов, Мэннинг
УНИКС: Хиллиард - 20, Рейнольдс - 19, Акун-Пёрселл - 12, Бако - 11, Найт - 10, Д. Кулагин - 7, Лопатин - 5, Торопов - 4, Беленицкий - 3, Илюк - 2, Кин - 2, Комолов
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