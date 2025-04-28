УНИКС одержал третью крупную победу в серии с «Автодором» и вышел в полуфинал Единой лиги
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В понедельник, 28 апреля, в Саратове на стадионе «Кристалл» завершился третий матч четвертьфинала Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местный «Автодор» принимал УНИКС. Саратовские баскетболисты уступили казанским со счётом 59:95 (13:25, 13:22, 10:25, 23:23). УНИКС вышел в полуфинал, закончив серию 3-0.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2025, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
59 : 95
УНИКС
Казань
Автодор: Джонс - 17, Агада - 10, Беслач - 9, Кроуфорд - 8, Петенев - 7, Халдеев - 4, Кантер - 2, Клименко - 1, Сычков - 1, Пранаускис, Наумов, Мэннинг
УНИКС: Хиллиард - 20, Рейнольдс - 19, Акун-Пёрселл - 12, Бако - 11, Найт - 10, Д. Кулагин - 7, Лопатин - 5, Торопов - 4, Беленицкий - 3, Илюк - 2, Кин - 2, Комолов
Лучшим игроком в составе хозяев стал Джамал Джонс — 17 очков, два подбора, три блок-шота, одна передача и один перехват при коэффициенте эффективности «+15».
У казанцев самым результативным игроком стал новичок клуба Дэрран Хиллиард — 20 очков, четыре подбора, три передачи и один перехват при двух потерях. Наиболее полезным оказался Джален Рейнольдс — 19 очков, шесть подборов и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+25».
Комментарии
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