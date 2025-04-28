УНИКС одержал третью крупную победу в серии с «Автодором» и вышел в полуфинал Единой лиги

В понедельник, 28 апреля, в Саратове на стадионе «Кристалл» завершился третий матч четвертьфинала Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местный «Автодор» принимал УНИКС. Саратовские баскетболисты уступили казанским со счётом 59:95 (13:25, 13:22, 10:25, 23:23). УНИКС вышел в полуфинал, закончив серию 3-0.

Лучшим игроком в составе хозяев стал Джамал Джонс — 17 очков, два подбора, три блок-шота, одна передача и один перехват при коэффициенте эффективности «+15».

У казанцев самым результативным игроком стал новичок клуба Дэрран Хиллиард — 20 очков, четыре подбора, три передачи и один перехват при двух потерях. Наиболее полезным оказался Джален Рейнольдс — 19 очков, шесть подборов и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+25».