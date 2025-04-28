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Владимир Гомельский оценил перспективы Егора Дёмина в случае попадания в «Даллас Маверикс»

Владимир Гомельский оценил перспективы Егора Дёмина в случае попадания в «Даллас Маверикс»
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил перспективы российского баскетболиста Егора Дёмина в случае попадания в клуб НБА «Даллас Маверикс», который называют главным фаворитом в борьбе за российского игрока.

«На сегодняшний день в составе «Далласа» четверо игроков на позиции разыгрывающего: [Макс] Кристи, [Спенсер] Динвидди, [Кайри] Ирвинг и [Брэндон] Уильямс. Я бы отметил, что первые трое не являются чистыми разыгрывающими. Только Брэндон Уильямс играет исключительно на первом номере. У него, кстати, двусторонний контракт.

Но ведь и Егор Дёмин не является чистым разыгрывающим. Для Егора попадание в «Даллас» может оказаться очень полезным. Тренер Джейсон Кидд — изобретателен, его отношение к Динвидди весьма прохладное. Положение Уильямса оцениваю как шаткое.

Таким образом, у Егора в первом же сезоне появится достаточное количество игрового времени. С моей точки зрения, играть в паре с Кайри Ирвингом — то ещё испытание. Но в любом случае при подписании первого контракта с «Далласом» у Егора появляется хороший шанс», — написал Гомельский на своём сайте.

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