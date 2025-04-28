Морант верит, что «Мемфису» удалось бы победить «Тандер», не будь он травмирован

25-летний лидер и разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» американец Джа Морант считает, что его команде удалось бы победить клуб «Оклахома-Сити Тандер» в четвёртой встрече 1/8 серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), если бы он не был травмирован. Коллектив из Теннесси уступил «Тандер» со счётом 117:115.

«Я их раскусил. Конечно, был разочарован тем, что получил травму в третьей игре и не смог выйти на четвёртую, поскольку победа в этой встрече могла бы изменить серию. Думаю, сейчас мы бы летели в Оклахому при счёте 2-2 [если бы я играл]», — приводит слова Моранта портал Basket News.