Морант верит, что «Мемфису» удалось бы победить «Тандер», не будь он травмирован
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25-летний лидер и разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» американец Джа Морант считает, что его команде удалось бы победить клуб «Оклахома-Сити Тандер» в четвёртой встрече 1/8 серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), если бы он не был травмирован. Коллектив из Теннесси уступил «Тандер» со счётом 117:115.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 30, Альдама - 23, Бейн - 23, Джексон - 12, Уильямс Мл. - 11, Иди - 8, Кеннард - 4, Кончар - 4, Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 23, Холмгрен - 11, Джо - 11, Хартенштайн - 11, Уиггинс - 9, Карузо - 6, Дорт - 4, Уоллес - 4, Джонс, Уильямс, Митчелл, Уильямс
«Я их раскусил. Конечно, был разочарован тем, что получил травму в третьей игре и не смог выйти на четвёртую, поскольку победа в этой встрече могла бы изменить серию. Думаю, сейчас мы бы летели в Оклахому при счёте 2-2 [если бы я играл]», — приводит слова Моранта портал Basket News.
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