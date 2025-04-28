ЦСКА победил «Пари НН» с разницей в 31 очко и вышел в полуфинал Единой лиги

Сегодня, 28 апреля, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся третий матч серии плей-офф Единой лиги между «Пари НН» и ЦСКА. Игра завершилась со счётом 99:68 (32:16, 18:19, 14:20, 35:13) в пользу армейцев. Московский коллектив вышел в полуфинал, закончив серию 3-0.

Отметим, что в 1/2 финала турнира армейцы встретятся с казанским УНИКСом.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. Ему удалось набрать 23 очка, сделать два подбора, отдать семь передач, а также совершить три перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе нижегородского коллектива стал российский разыгрывающий защитник Александр Хоменко. Он набрал 14 очков, сделал один подбор, а также отдал одну передачу.