ЦСКА победил «Пари НН» с разницей в 31 очко и вышел в полуфинал Единой лиги
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Сегодня, 28 апреля, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся третий матч серии плей-офф Единой лиги между «Пари НН» и ЦСКА. Игра завершилась со счётом 99:68 (32:16, 18:19, 14:20, 35:13) в пользу армейцев. Московский коллектив вышел в полуфинал, закончив серию 3-0.
Отметим, что в 1/2 финала турнира армейцы встретятся с казанским УНИКСом.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
68 : 99
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон, Захаров, Хоменко, Карпенков, Чадов, Шендеров, Антипов, Джуришич, Бабурин, Шилохвостов, Зоткин
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Самым результативным игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. Ему удалось набрать 23 очка, сделать два подбора, отдать семь передач, а также совершить три перехвата.
Наиболее результативным игроком в составе нижегородского коллектива стал российский разыгрывающий защитник Александр Хоменко. Он набрал 14 очков, сделал один подбор, а также отдал одну передачу.
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