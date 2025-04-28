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Букмекер из США предположил, кто станет основным центровым «Лейкерс» в новом сезоне НБА

Букмекер из США предположил, кто станет основным центровым «Лейкерс» в новом сезоне НБА
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Американская букмекерская компания Bovada предположила, выведя свои котировки, кто станет основным центровым команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2025/2026.

Рейтинг кандидатов на то, чтобы стать основным центровым в «Лейкерс», по мнению букмекера:

1. Брук Лопес («Милуоки Бакс») +250
2. Николас Клэкстон («Бруклин Нетс») +400
3. Клинт Капела («Атланта Хоукс») +500
4. Любой центровой с драфта-2025 +750
5. Дерек Лайвли («Даллас Маверикс») +800
6. Уокер Кесслер («Юта Джаз») +1200
7. Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерс») +1400
8. Никола Вучевич («Чикаго Буллз») +1600
9. Джон Коллинз («Юта Джаз») +1800
10. Джексон Хэйс («Лос-Анджелес Лейкерс») +2000
11. Андре Драммонд («Филадельфия Сиксерс») +5000
...
17. Деандре Джордан («Денвер Наггетс») +50 000
18. Дуайт Ховард +50 000
19. Джавэйл Макги +50 000
20. Никола Йокич («Денвер Наггетс») +50 000
21. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») +50 000.

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