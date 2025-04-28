Звезда «Милуоки» Лиллард получил разрыв ахиллова сухожилия — Чарания
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34-летний звёздный разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129) получил разрыв ахиллова сухожилия, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
103 : 129
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Портер - 23, Портис - 14, Грин - 9, Симс - 6, Трент-мл. - 6, Лопес - 6, Роллинз - 5, Кузма - 3, Коннотон - 3, Лиллард, Ливингстон, Принс, Джексон
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Нембард - 20, Халибёртон - 17, Макконнелл - 15, Несмит - 14, Топпин - 13, Уокер - 12, Сиакам - 12, Шиппард - 3, Брайант, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
«Магнитно-резонансная томография, проведённая ранее в тот же день, показала серьёзность травмы, которая завершила сезон Лилларда, а также поставила под угрозу его сезон-2025/2026 из-за длительного периода восстановления после такой травмы», — приводит слова Чарании сайт издания.
После четырёх сыгранных встреч с «Индианой» команда из Милуоки уступает в серии со счётом 1-3.
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