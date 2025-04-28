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Определилась первая пара полуфиналистов Единой лиги

Определилась первая пара полуфиналистов Единой лиги
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Сегодня, 28 апреля, определилась первая пара команд, которая примет участие в полуфинале Единой лиги ВТБ, — это московский ЦСКА и казанский УНИКС. Оба коллектива одержали три победы подряд в своих сериях в четвертьфинале и не приняли участие в дополнительных матчах.

Первая встреча между ЦСКА и УНИКСом состоится 6 мая в Москве на стадионе «Мегаспорт». Старт игры состоится в 20:00 мск.

Также отметим, что в полуфинал вышел санкт-петербургский «Зенит». В паре с сине-бело-голубыми должен будет сыграть победитель серии между «Уралмашем» и «Локомотивом-Кубань». Счёт в их противостоянии составляет 2-1 в пользу краснодарской команды.

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