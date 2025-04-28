Адетокунбо — о травме Лилларда: один из самых крепких морально парней

30-летний греческий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард клуба «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о 34-летнем разыгрывающем защитнике «оленей» Дэмьене Лилларде, который получил тяжёлую травму — разрыв ахиллова сухожилия — в третьем матче первого раунда с «Индианой Пэйсерс» (103:129).

«Он один из самых крепких морально парней, которых я когда-либо встречал, и именно поэтому он такой, какой он есть. И я верю, что он преодолеет все препятствия, которые встанут перед ним.

Все мы будем рядом с ним, и неважно, что это за травма, он с ней справится, а мы поможем ему победить это», — приводит слова Адетокунбо издание ESPN.