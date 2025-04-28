Энтони Эдвардс: «Лейкерс» сдулись
Поделиться
23-летний лидер и атакующий защитник клуба из Теннесси «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс поделился мнением о выступлении в четвёртом матче 1/8 финала серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с калифорнийским «Лос-Анджелес Лейкерс».
Игра завершилась со счётом 116:113 в пользу команды из Миннесоты.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Рид - 12, Дивинченцо - 8, Александер-Уолкер - 5, Гобер - 5, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 27, Хатимура - 23, Ривз - 17, Финни-Смит - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
«На мой взгляд, к концу игры они просто сдулись. Так что я просто продолжал давить и не отпускал педаль газа», — приводит слова Эдвардса портал ESPN.
Следующий матч между командами состоится 1 мая. Начало встречи — в 5:00 мск.
Ранее Кендрик Перкинс предположил, кто раньше выиграет титул в НБА – Дончич или Энтони Эдвардс.
Комментарии
- 29 апреля 2025
-
00:27
-
00:15
- 28 апреля 2025
-
23:42
-
22:48
-
22:14
-
21:48
-
21:47
-
21:34
-
20:51
-
20:15
-
19:44
-
19:32
-
19:12
-
18:43
-
18:14
-
17:55
-
17:32
-
17:00
-
16:52
-
16:06
-
15:44
-
15:02
-
14:45
-
14:06
-
13:46
-
12:56
-
12:21
-
12:17
-
12:02
-
11:25
-
10:47
-
10:22
-
09:30
-
09:20
-
09:01