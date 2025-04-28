Энтони Эдвардс: «Лейкерс» сдулись

23-летний лидер и атакующий защитник клуба из Теннесси «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс поделился мнением о выступлении в четвёртом матче 1/8 финала серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с калифорнийским «Лос-Анджелес Лейкерс».

Игра завершилась со счётом 116:113 в пользу команды из Миннесоты.

«На мой взгляд, к концу игры они просто сдулись. Так что я просто продолжал давить и не отпускал педаль газа», — приводит слова Эдвардса портал ESPN.

Следующий матч между командами состоится 1 мая. Начало встречи — в 5:00 мск.

Ранее Кендрик Перкинс предположил, кто раньше выиграет титул в НБА – Дончич или Энтони Эдвардс.