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Энтони Эдвардс: «Лейкерс» сдулись

Энтони Эдвардс: «Лейкерс» сдулись
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23-летний лидер и атакующий защитник клуба из Теннесси «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс поделился мнением о выступлении в четвёртом матче 1/8 финала серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с калифорнийским «Лос-Анджелес Лейкерс».

Игра завершилась со счётом 116:113 в пользу команды из Миннесоты.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Рэндл - 25, Макдэниелс - 16, Рид - 12, Дивинченцо - 8, Александер-Уолкер - 5, Гобер - 5, Конли - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 38, Джеймс - 27, Хатимура - 23, Ривз - 17, Финни-Смит - 6, Хэйс - 2, Вандербилт, Кнехт, Винсент, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис

«На мой взгляд, к концу игры они просто сдулись. Так что я просто продолжал давить и не отпускал педаль газа», — приводит слова Эдвардса портал ESPN.

Следующий матч между командами состоится 1 мая. Начало встречи — в 5:00 мск.

Ранее Кендрик Перкинс предположил, кто раньше выиграет титул в НБА – Дончич или Энтони Эдвардс.

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