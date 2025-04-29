Игрок «Лейкерс» — о шансах победить «Миннесоту» при 1-3: видел, как Леброн уже делал это

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дориан Финни-Смит высказался о возможности «озёрников» победить в первом раунде плей-офф сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз» после того, как калифорнийцы уступили в четвёртом матче серии, после чего счёт в серии стал 3-1 в пользу «волков».

«Я уже видел, как Леброн Джеймс это делает… Мы всё ещё чувствуем, что можем забрать эту серию. Нам просто нужно выигрывать последовательно по одной встрече за раз», — приводит слова Финни-Смита издание Clutch Points.

Дориан вспоминает финал североамериканской лиги сезона-2015/2016, в котором «Кливленд Кавальерс», за который выступал Леброн, уступал в финале с «Голден Стэйт Уорриорз» 1-3, но смог выиграть заключительную серию сезона.