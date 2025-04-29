Пистиолис: когда повели +23 очка, мы дали шанс «Пари НН» показать, что они хорошая команда

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче четвертьфинала Единой лиги с «Пари НН». Игра завершилась со счётом 99:68 в пользу армейцев.

«Прежде всего хочу выразить благодарность болельщикам ЦСКА, которые добрались до этого матча. Как всегда в Нижнем Новгороде, потрясающая поддержка от наших болельщиков. Что касается игры, мы начали её очень сильно и собранно. Мы говорили неоднократно с командой перед каждым матчем серии, что соперник будет реагировать, пробовать что-то новое.

В «Пари НН» только ждут шанса, которого мы им дадим. Так и случилось, собственно, когда мы повели «+23», мы дали этот шанс нижегородцам, будто выключились, и они воспользовались этим, показали лишний раз, что они хорошая команда. С другой стороны, то, что произошло дальше, доказало, что всё зависело от нас, потому что мы снова включились и создали ту разницу, с которой закончился матч», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.