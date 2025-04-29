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Пистиолис: когда повели +23 очка, мы дали шанс «Пари НН» показать, что они хорошая команда

Пистиолис: когда повели +23 очка, мы дали шанс «Пари НН» показать, что они хорошая команда
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче четвертьфинала Единой лиги с «Пари НН». Игра завершилась со счётом 99:68 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
28 апреля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
68 : 99
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 14, Карпенков - 12, Зоткин - 12, Бабурин - 11, Хэмилтон - 10, Джуришич - 9, Захаров, Чадов, Шендеров, Антипов, Шилохвостов
ЦСКА: Тримбл - 23, Жан-Шарль - 18, Аврамович - 14, Уэйр - 12, Антонов - 11, Астапкович - 7, М'Бай - 7, Джекири - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Курбанов

«Прежде всего хочу выразить благодарность болельщикам ЦСКА, которые добрались до этого матча. Как всегда в Нижнем Новгороде, потрясающая поддержка от наших болельщиков. Что касается игры, мы начали её очень сильно и собранно. Мы говорили неоднократно с командой перед каждым матчем серии, что соперник будет реагировать, пробовать что-то новое.

В «Пари НН» только ждут шанса, которого мы им дадим. Так и случилось, собственно, когда мы повели «+23», мы дали этот шанс нижегородцам, будто выключились, и они воспользовались этим, показали лишний раз, что они хорошая команда. С другой стороны, то, что произошло дальше, доказало, что всё зависело от нас, потому что мы снова включились и создали ту разницу, с которой закончился матч», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

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