«Кливленд» обыграл «Майами» в четвёртом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф НБА
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Завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал на своей площадке «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой гостей со счётом 138:83.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
83 : 138
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Йович - 24, Адебайо - 13, Ларссон - 12, Уиггинс - 12, Митчелл - 8, Жакез-мл. - 4, Хироу - 4, Уэр - 2, Джонсон - 2, Бёркс, Андерсон, Хайсмит, Робинсон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 22, Джером - 18, Мобли - 17, Аллен - 14, Грин - 11, Меррилл - 9, Тайсон - 6, Окоро - 6, Портер - 4, Томпсон - 4, Страс - 3, Хантер, Океке, Уэйд
Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл, который записал в свой актив 22 очка и пять передач. В составе «Майами» лучшую результативность показал форвард Никола Йович, оформивший 24 очка, пять подборов и две передачи.
Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Кливленда». «Кавальерс» вышли в следующий раунд плей-офф НБА.
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