«Кливленд» обыграл «Майами» в четвёртом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф НБА

Завершился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал на своей площадке «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой гостей со счётом 138:83.

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл, который записал в свой актив 22 очка и пять передач. В составе «Майами» лучшую результативность показал форвард Никола Йович, оформивший 24 очка, пять подборов и две передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Кливленда». «Кавальерс» вышли в следующий раунд плей-офф НБА.