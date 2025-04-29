Симмонс: как вообще можно ненавидеть Стефа Карри? Это как ненавидеть оральные ласки

Известный североамериканский журналист и создатель медийной компании The Ringer Билл Симмонс прокомментировал критику и негатив, направленные в адрес звёздного разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Это как ненавидеть оральные ласки. Как вообще можно ненавидеть Стефа Карри? Это бред чистой воды», — заявил Симмонс в рамках собственного подкаста.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 37-летний Карри принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 29 очков, семь результативных передач и шесть подборов.

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»: