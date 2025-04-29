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«Майами» установил необычный антирекорд в истории плей-офф НБА

«Майами» установил необычный антирекорд в истории плей-офф НБА
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Сегодня, 29 апреля, завершился четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 138:83 (4-0) в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
83 : 138
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Йович - 24, Адебайо - 13, Ларссон - 12, Уиггинс - 12, Митчелл - 8, Жакез-мл. - 4, Хироу - 4, Уэр - 2, Джонсон - 2, Бёркс, Андерсон, Хайсмит, Робинсон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 22, Джером - 18, Мобли - 17, Аллен - 14, Грин - 11, Меррилл - 9, Тайсон - 6, Окоро - 6, Портер - 4, Томпсон - 4, Страс - 3, Хантер, Океке, Уэйд

Как отмечает североамериканская журналистка Киртика Утаякумар в социальной сети, «Майами» установил антирекорд НБА, став первой командой, которая потерпела два поражения подряд с разницей в 30+ очков в плей-офф. В третьей игре серии «Хит» были разгромлены «Кливлендом» — 87:124.

Отметим, что сегодня самым результативным игроком в составе флоридской команды стал тяжёлый форвард Никола Йович, на счету которого 24 очка, пять подборов, две результативные передачи и столько же перехватов.

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