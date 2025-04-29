«Майами» установил необычный антирекорд в истории плей-офф НБА

Сегодня, 29 апреля, завершился четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 138:83 (4-0) в пользу гостевой команды.

Как отмечает североамериканская журналистка Киртика Утаякумар в социальной сети, «Майами» установил антирекорд НБА, став первой командой, которая потерпела два поражения подряд с разницей в 30+ очков в плей-офф. В третьей игре серии «Хит» были разгромлены «Кливлендом» — 87:124.

Отметим, что сегодня самым результативным игроком в составе флоридской команды стал тяжёлый форвард Никола Йович, на счету которого 24 очка, пять подборов, две результативные передачи и столько же перехватов.

Джимми Батлер саркастично ответил президенту «Майами»: