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«Чёрт, это было отрезвляюще». Эрик Споэльстра — о выступлении «Майами» в плей-офф НБА

«Чёрт, это было отрезвляюще». Эрик Споэльстра — о выступлении «Майами» в плей-офф НБА
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (83:138, 0-4) прокомментировал выступление своей команды.

«Чёрт, это было отрезвляюще. Вся эта серия матчей заставила нас смириться. Последние две игры — просто позор. Мы, как всегда, позволили себе иррациональную уверенность, думая, что у нас есть шансы в этой серии. Но они наглядно показали, почему мы к этому не были готовы», — заявил Споэльстра во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что сегодня самым результативным игроком в составе флоридской команды стал тяжёлый форвард Никола Йович, на счету которого 24 очка, пять подборов, две результативные передачи и столько же перехватов.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
83 : 138
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Йович - 24, Адебайо - 13, Ларссон - 12, Уиггинс - 12, Митчелл - 8, Жакез-мл. - 4, Хироу - 4, Уэр - 2, Джонсон - 2, Бёркс, Андерсон, Хайсмит, Робинсон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 22, Джером - 18, Мобли - 17, Аллен - 14, Грин - 11, Меррилл - 9, Тайсон - 6, Окоро - 6, Портер - 4, Томпсон - 4, Страс - 3, Хантер, Океке, Уэйд
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