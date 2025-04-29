«Чёрт, это было отрезвляюще». Эрик Споэльстра — о выступлении «Майами» в плей-офф НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс» (83:138, 0-4) прокомментировал выступление своей команды.

«Чёрт, это было отрезвляюще. Вся эта серия матчей заставила нас смириться. Последние две игры — просто позор. Мы, как всегда, позволили себе иррациональную уверенность, думая, что у нас есть шансы в этой серии. Но они наглядно показали, почему мы к этому не были готовы», — заявил Споэльстра во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что сегодня самым результативным игроком в составе флоридской команды стал тяжёлый форвард Никола Йович, на счету которого 24 очка, пять подборов, две результативные передачи и столько же перехватов.