«Всё так же беспомощен». Эксперт отметил аспект игры Дончича, исчезающий в плей-офф НБА

Североамериканский журналист и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зак Лоу высказался об игре звёздного разыгрывающего и одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в нынешнем розыгрыше плей-офф.

«Почему каждый раз нужно сначала унизительно провалиться в начале серии плей-офф, чтобы наконец доказать всем, что ты способен играть в защите хоть чуть лучше? Мы уже провели четыре игры, а он всё так же беспомощен», — заявил Лоу в рамках подкаста The Ringer.

Отметим, что в данный момент игроки «Лейкерс» проводят серию с «Миннесотой Тимбервулвз», которая, в свою очередь, выигрывает у «Лос-Анджелеса» со счётом 3-1.

Лука Дончич поработал кассиром в Далласе: