Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Всё так же беспомощен». Эксперт отметил аспект игры Дончича, исчезающий в плей-офф НБА

«Всё так же беспомощен». Эксперт отметил аспект игры Дончича, исчезающий в плей-офф НБА
Комментарии

Североамериканский журналист и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зак Лоу высказался об игре звёздного разыгрывающего и одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в нынешнем розыгрыше плей-офф.

«Почему каждый раз нужно сначала унизительно провалиться в начале серии плей-офф, чтобы наконец доказать всем, что ты способен играть в защите хоть чуть лучше? Мы уже провели четыре игры, а он всё так же беспомощен», — заявил Лоу в рамках подкаста The Ringer.

Отметим, что в данный момент игроки «Лейкерс» проводят серию с «Миннесотой Тимбервулвз», которая, в свою очередь, выигрывает у «Лос-Анджелеса» со счётом 3-1.

Сейчас читают:
Леброн и «Лейкерс» взбешены. Они считают, что судейство загнало их в угол
Леброн и «Лейкерс» взбешены. Они считают, что судейство загнало их в угол

Лука Дончич поработал кассиром в Далласе:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android