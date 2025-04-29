Фото: Стефен Карри в окружении четырёх соперников атакует кольцо

В данный момент проходит четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло ничейный — 36:36.

«Голден Стэйт» в своих социальных сетях выложил любопытный момент с матча: на кадрах видно, как звёздный разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри смело идёт в атаку, несмотря на плотное окружение — рядом с ним находятся сразу четверо игроков «Хьюстона».

Стефен Карри атакует кольцо Фото: Пресс-служба «Голден Стэйт Уорриорз»

Отметим, что в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 37-летний Карри принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 29 очков, семь результативных передач и шесть подборов.

Бросок Стефена Карри из подтрибунного туннеля оказался фейком: