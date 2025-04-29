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Фото: Стефен Карри в окружении четырёх соперников атакует кольцо

Фото: Стефен Карри в окружении четырёх соперников атакует кольцо
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В данный момент проходит четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло ничейный — 36:36.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
3-я четверть
63 : 57
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Батлер, Ки, Сантос, Пост, Грин, Карри, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин

«Голден Стэйт» в своих социальных сетях выложил любопытный момент с матча: на кадрах видно, как звёздный разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри смело идёт в атаку, несмотря на плотное окружение — рядом с ним находятся сразу четверо игроков «Хьюстона».

Стефен Карри атакует кольцо

Стефен Карри атакует кольцо

Фото: Пресс-служба «Голден Стэйт Уорриорз»

Отметим, что в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 37-летний Карри принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 29 очков, семь результативных передач и шесть подборов.

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