«Отброс и жалкий неудачник». Джимми Батлер нагрубил сопернику, который ответил ему смехом

В данный момент проходит четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло 57:50 — в пользу гостевой команды.

В конце второго четверти лёгкий форвард и один из лидеров «Голден Стэйт» Джимми Батлер во время штрафного броска обменялся репликами с форвардом «Хьюстона» Диллоном Бруксом. По имеющейся информации, Батлер позволил себе резкие высказывания в адрес оппонента, однако Брукс лишь рассмеялся в ответ.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Ты — отброс и жалкий неудачник. Безвольный», — приводит расшифровку портал Courtside Buzz в социальных сетях.

Батлер смотрит матч «Милуоки» — «Индиана» в форме «Уорриорз»: