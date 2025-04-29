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«Отброс и жалкий неудачник». Джимми Батлер нагрубил сопернику, который ответил ему смехом

«Отброс и жалкий неудачник». Джимми Батлер нагрубил сопернику, который ответил ему смехом
Аудио-версия:
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В данный момент проходит четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло 57:50 — в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
3-я четверть
63 : 57
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Батлер, Ки, Сантос, Пост, Грин, Карри, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин

В конце второго четверти лёгкий форвард и один из лидеров «Голден Стэйт» Джимми Батлер во время штрафного броска обменялся репликами с форвардом «Хьюстона» Диллоном Бруксом. По имеющейся информации, Батлер позволил себе резкие высказывания в адрес оппонента, однако Брукс лишь рассмеялся в ответ.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Ты — отброс и жалкий неудачник. Безвольный», — приводит расшифровку портал Courtside Buzz в социальных сетях.

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Батлер смотрит матч «Милуоки» — «Индиана» в форме «Уорриорз»:

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