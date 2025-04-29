Инсайдер назвал суперзвезду НБА, которую могут в скором времени обменять

Североамериканский журналист и обозреватель ESPN Тим Макмэхон заявил, что в ближайшее время руководство «Мемфис Гриззлиз» может обменять звёздного разыгрывающего и лидера команды Джа Моранта.

«В лиге активно обсуждают возможность того, что Джа Моранта выставят на обмен», — заявил Макмэхон во время подкаста Hoop Collective.

Отметим, что на данный момент Моранту 25 лет. В текущем розыгрыше плей-офф его команда завершила выступление после поражения от «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 0-4. Сам Джа сыграл в трёх матчах, где в среднем набирал 18,3 очка, отдавал пять передач и делал два подбора за игру.

Джа Морант разминается вместе со своей дочерью: