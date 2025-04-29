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Голден Стэйт Уорриорз — Хьюстон Рокетс, результат матча 29 апреля 2025, счёт 109:106, четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НБА

44 очка Батлера и Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон» и увеличить счёт в серии
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Сегодня, утром 29 апреля, на стадионе «Чейз Центр» в американском Сан-Франциско состоялся четвёртый матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась со счётом 109:106 в пользу «Уорриорз».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 27, Подзиемски - 26, Карри - 17, Хилд - 15, Пост - 13, Грин - 6, Муди - 3, Пэйтон II - 2, Куминга, Луни, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 31, Ванвлит - 25, Томпсон - 17, Брукс - 11, Грин - 8, Смит II - 6, Адамс - 5, Исон - 3, Холидей, Ландейл, Уитмор, Шеппард, Уильямс, Грин

В составе победителей самыми результативными игроками стали форвард Джимми Батлер, на счету которого 27 очков, пять подборов и шесть передач, и защитник Брэндин Подзиемски, набравший 26 очков и сделавший пять подборов и столько же передач. У Стефена Карри 17 очков.

У «Хьюстона» самым результативным стал турецкий центровой Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

Следующий матч между командами пройдёт 1 мая в Хьюстоне. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Уорриорз».

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