44 очка Батлера и Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон» и увеличить счёт в серии

Сегодня, утром 29 апреля, на стадионе «Чейз Центр» в американском Сан-Франциско состоялся четвёртый матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась со счётом 109:106 в пользу «Уорриорз».

В составе победителей самыми результативными игроками стали форвард Джимми Батлер, на счету которого 27 очков, пять подборов и шесть передач, и защитник Брэндин Подзиемски, набравший 26 очков и сделавший пять подборов и столько же передач. У Стефена Карри 17 очков.

У «Хьюстона» самым результативным стал турецкий центровой Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

Следующий матч между командами пройдёт 1 мая в Хьюстоне. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Уорриорз».