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Джимми Батлер повторил необычное достижение Майкла Джордана в плей-офф НБА

Джимми Батлер повторил необычное достижение Майкла Джордана в плей-офф НБА
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер принял участие в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 109:106 (3-1).

Батлер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 27 очков (7 из 12 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 12 из 12 — штрафные), шесть результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+2».

Как отмечает статистический портал Polymarket Hoops в социальной сети, Батлер сравнялся с легендарным Майклом Джорданом в истории плей-офф НБА по количеству игр с 25+ очками, 5+ подборами и 5+ передачами без единой потери.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 27, Подзиемски - 26, Карри - 17, Хилд - 15, Пост - 13, Грин - 6, Муди - 3, Пэйтон II - 2, Куминга, Луни, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 31, Ванвлит - 25, Томпсон - 17, Брукс - 11, Грин - 8, Смит II - 6, Адамс - 5, Исон - 3, Холидей, Ландейл, Уитмор, Шеппард, Уильямс, Грин

Фанаты «Уорриорз» громко встретили Батлера на домашней игре:

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