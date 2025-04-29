Видео: ключевое владение, по итогам которого «Голден Стэйт» одержал победу над «Хьюстоном»

Сегодня, 29 апреля, завершился четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 109:106 (3-1) в пользу домашней команды.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео заключительных 10 секунд матча, в которых форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин мастерски действовал в защите против центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна и не позволил ему принести победу своей команде.

Видео доступно в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Джимми Батлер, на счету которого 27 очков, шесть результативных передач и пять подборов. Защитник Брэндин Подзиемски поддержал его 26 очками.