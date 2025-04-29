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Видео: ключевое владение, по итогам которого «Голден Стэйт» одержал победу над «Хьюстоном»

Видео: ключевое владение, по итогам которого «Голден Стэйт» одержал победу над «Хьюстоном»
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Сегодня, 29 апреля, завершился четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 109:106 (3-1) в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 27, Подзиемски - 26, Карри - 17, Хилд - 15, Пост - 13, Грин - 6, Муди - 3, Пэйтон II - 2, Куминга, Луни, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 31, Ванвлит - 25, Томпсон - 17, Брукс - 11, Грин - 8, Смит II - 6, Адамс - 5, Исон - 3, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео заключительных 10 секунд матча, в которых форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин мастерски действовал в защите против центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна и не позволил ему принести победу своей команде.

Видео доступно в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Джимми Батлер, на счету которого 27 очков, шесть результативных передач и пять подборов. Защитник Брэндин Подзиемски поддержал его 26 очками.

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