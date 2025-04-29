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Турецкий центровой «Хьюстона» повторил достижение Николы Йокича и двух других легенд НБА

Турецкий центровой «Хьюстона» повторил достижение Николы Йокича и двух других легенд НБА
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Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн принял участие в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 106:109 (1-3).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 27, Подзиемски - 26, Карри - 17, Хилд - 15, Пост - 13, Грин - 6, Муди - 3, Пэйтон II - 2, Куминга, Луни, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 31, Ванвлит - 25, Томпсон - 17, Брукс - 11, Грин - 8, Смит II - 6, Адамс - 5, Исон - 3, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

Шенгюн, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 31 очко (12 из 28 с игры, 7 из 10 — штрафные), 10 подборов, пять результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+4».

Как отмечает статистический портал Polymarket Hoops в социальных сетях, турецкий баскетболист стал всего четвёртым центровым в истории плей-офф НБА с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами без потерь за игру. Ранее это удавалось Николе Йокичу и членам Зала славы Патрику Юингу и Шакилу О'Нилу.

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