Турецкий центровой «Хьюстона» повторил достижение Николы Йокича и двух других легенд НБА

Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн принял участие в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 106:109 (1-3).

Шенгюн, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 31 очко (12 из 28 с игры, 7 из 10 — штрафные), 10 подборов, пять результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+4».

Как отмечает статистический портал Polymarket Hoops в социальных сетях, турецкий баскетболист стал всего четвёртым центровым в истории плей-офф НБА с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами без потерь за игру. Ранее это удавалось Николе Йокичу и членам Зала славы Патрику Юингу и Шакилу О'Нилу.