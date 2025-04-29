«Вы только подумайте!» Грин отметил, что удивило его в 4-м матче плей-офф с «Хьюстоном»

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» высказался по поводу агрессивной игры оппонента.

«На площадке были те, кто вёл себя гораздо жёстче меня. Вы только подумайте! Они хотели испортить игру грубостью, но мы не поддались и шли вперёд», — заявил Грин во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что «Голден Стэйт» одержал победу со счётом 109:106. Теперь «Уорриорз» лидируют в серии 3-1. Пятая встреча пройдёт уже в Хьюстоне.

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