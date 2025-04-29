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«Вы только подумайте!» Грин отметил, что удивило его в 4-м матче плей-офф с «Хьюстоном»

«Вы только подумайте!» Грин отметил, что удивило его в 4-м матче плей-офф с «Хьюстоном»
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» высказался по поводу агрессивной игры оппонента.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 27, Подзиемски - 26, Карри - 17, Хилд - 15, Пост - 13, Грин - 6, Муди - 3, Пэйтон II - 2, Куминга, Луни, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 31, Ванвлит - 25, Томпсон - 17, Брукс - 11, Грин - 8, Смит II - 6, Адамс - 5, Исон - 3, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

«На площадке были те, кто вёл себя гораздо жёстче меня. Вы только подумайте! Они хотели испортить игру грубостью, но мы не поддались и шли вперёд», — заявил Грин во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что «Голден Стэйт» одержал победу со счётом 109:106. Теперь «Уорриорз» лидируют в серии 3-1. Пятая встреча пройдёт уже в Хьюстоне.

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