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Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги 29 апреля

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги 29 апреля
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Сегодня, 29 апреля, в Единой лиге ВТБ состоится очередной день серии плей-офф. В рамках 1/4 финала соревнований запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Расписание четвертьфинальных матчей плей-офф Единой лиги 29 апреля:

17:30 мск – «Уралмаш» – «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Четвертьфинальные серии будут продолжаться до трёх побед одной из команд. После трёх игр счёт в серии 2-1 в пользу клуба из Краснодара.

Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед — семь поражений). Топ-3 замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевали армейцы.

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