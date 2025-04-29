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Результаты игрового дня НБА 29 апреля

Результаты игрового дня НБА 29 апреля
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В ночь с 28 на 29 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи первого раунда плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная таблица

Результаты игрового дня НБА в ночь с 28 на 29 апреля:

«Майами Хит» – «Кливленд Кавальерс» – 83:138 (0-4 в серии);
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Хьюстон Рокетс» – 109:106 (3-1).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
83 : 138
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Йович - 24, Адебайо - 13, Ларссон - 12, Уиггинс - 12, Митчелл - 8, Жакез-мл. - 4, Хироу - 4, Уэр - 2, Джонсон - 2, Бёркс, Андерсон, Хайсмит, Робинсон
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 22, Джером - 18, Мобли - 17, Аллен - 14, Грин - 11, Меррилл - 9, Тайсон - 6, Окоро - 6, Портер - 4, Томпсон - 4, Страс - 3, Хантер, Океке, Уэйд
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 27, Подзиемски - 26, Карри - 17, Хилд - 15, Пост - 13, Грин - 6, Муди - 3, Пэйтон II - 2, Куминга, Луни, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 31, Ванвлит - 25, Томпсон - 17, Брукс - 11, Грин - 8, Смит II - 6, Адамс - 5, Исон - 3, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

Напомним, победителем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции стала «Оклахома-Сити Тандер» (68 побед – 14 поражений). На Востоке первое место занял «Кливленд Кавальерс» (64 победы и 18 поражений).

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