Результаты игрового дня НБА 29 апреля

В ночь с 28 на 29 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи первого раунда плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Результаты игрового дня НБА в ночь с 28 на 29 апреля:

«Майами Хит» – «Кливленд Кавальерс» – 83:138 (0-4 в серии);

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Хьюстон Рокетс» – 109:106 (3-1).

Напомним, победителем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции стала «Оклахома-Сити Тандер» (68 побед – 14 поражений). На Востоке первое место занял «Кливленд Кавальерс» (64 победы и 18 поражений).

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