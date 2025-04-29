Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 29 апреля
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Сегодня, 29 апреля, в Евролиге состоятся два матча четвертьфинальной серии плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 29 апреля:
21:30 мск – «Париж» – «Фенербахче» (0-2 в серии).
22:00 мск – «Реал» Мадрид – «Олимпиакос» (0-2).
Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
29 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческая команда обыграла «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» оказался сильнее «Фенербахче» (87:84).
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