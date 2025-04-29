Сегодня, 29 апреля, в Евролиге состоятся два матча четвертьфинальной серии плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 29 апреля:

21:30 мск – «Париж» – «Фенербахче» (0-2 в серии).

22:00 мск – «Реал» Мадрид – «Олимпиакос» (0-2).

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческая команда обыграла «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» оказался сильнее «Фенербахче» (87:84).

Главные спортивные новости дня: